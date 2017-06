Letzter Auftritt der Legende: „Alle Neune“ für Usain Bolt

Der Leichtathletik-Star auf Abschiedstournee

+ © dpa Usain Bolt beim Golden Spike Atletic Treffen in Tschechien © dpa

Sprintstar Usain Bolt steht vor seinem Karriereende. Der 30-Jährige will beim Leichtathletik-Meeting in Ostrava seinen neunten Sieg in Folge holen.