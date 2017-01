Mit Dart und "Cupido": Handballer laden Akkus auf

Gespielt wird am Montag nicht, maximal ein Fernsehinterview gegeben. Die Handballer von Bundestrainer Dagur Sigurdsson können ihre Akkus aufladen.

Rouen - Pflichtaufgabe mit Testspielcharakter: Vor der Partie gegen Handball-Zwerg Saudi-Arabien ist die Stimmung im deutschen Team gut. Eine stattliche Titelprämie sorgt für zusätzliche Motivation.

Keeper Andreas Wolff schmökerte ein bisschen in seinem neuen Thriller "Cupido", Julius Kühn verteidigte seine Position als Dart-"König", und Paul Drux kurierte den angeknacksten Fuß auf dem Fahrrad aus: Ihren spielfreien Tag nutzten die deutschen Handballer zum Durchschnaufen. Bundestrainer Dagur Sigurdsson gab seinen Bad Boys trainingsfrei - zum Akkus aufladen für die kommenden Aufgaben.

"Wir haben neun Spiele in 16 Tagen, da habe ich keine Sorge, dass wir aus dem Wettkampf-Rhythmus kommen", sagte Sigurdsson. Auf seiner Medaillen-Mission liegt das deutsche Team nach zwei Siegen aus zwei Spielen voll im Soll. Doch der gegen Chile (35:14) mit 16 Paraden überragende Wolff warnte seine Mitspieler eindringlich davor, deswegen vom Gas zu gehen. "Wir brauchen die zwei Punkte und eventuell auch das Torverhältnis", sagte Wolff mit Blick auf die Partie gegen Saudi-Arabien am Dienstag (17.45 Uhr/handball.dkb.de): "Wir wollen ein weiteres Ausrufezeichen setzen und zeigen, dass eine deutsche Mannschaft in einem Turnier nicht schwächelt."

Titelprämie zusätzlicher Ansporn

Für zusätzlichen Ansporn dürfte die stattliche Titelprämie von 250.000 Euro sorgen. Diese Summe sei mit der Mannschaft bereits vor dem Turnier verhandelt worden, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning am Montag in Rouen. Bei der aktuellen Kadergröße von 15 Spielern entspräche das einer Prämie von 16.666,66 Euro für jeden Akteur. Zum Vergleich: Für den sensationellen EM-Titel im vergangenen Jahr hatte der DHB insgesamt 200.000 Euro ausgeschüttet, das waren exakt 11.111,11 Euro pro Mann.

Ernsthafte Sorgen macht sich im deutschen Lager vor den bevorstehenden Spielen gegen die Saudis und Weißrussland (Mittwoch/17.45 Uhr) keiner. Zu konzentriert waren die bisherigen Auftritte gegen Ungarn (27:23) und Chile. Und so sprach Coach Sigurdsson im Teamhotel von einem "optimalen" Turnierstart: "Es gilt jetzt, unseren Rhythmus beizubehalten und die Konzentration zu hochzuhalten."

"Der Stellenwert solcher Spiele ist begrenzt"

Ein Selbstläufer ist das nicht, denn sportlich dürften die nächsten Hürden für den Europameister kein Problem darstellen. "Der Stellenwert solcher Spiele ist begrenzt", sagte Hanning und konnte sich einen Seitenhieb auf die Bläh-WM im Fußball nicht verkneifen: "Der Fußball kann sich auf die 48er-WM freuen, dann kriegen sie ähnliche Ergebnisse wie wir gegen Chile und Saudi-Arabien hin." Der Fußball werde "seine helle Freude daran haben", sein Turnier auf 48 Mannschaften ausgeweitet zu haben.

Und so warnte Hanning davor, das Starterfeld im Handball nach Beispiel des Fußballs zu vergrößern. Spiele wie das gegen Saudi-Arabien seien zwar "nett für die Mannschaften, die mitspielen dürfen", sagte Hanning, aber sportlich "völlig irrelevant. Man muss auch ganz klar sagen, dass es natürlich eine zusätzliche Belastung für jeden Spieler ist, solche Spiele zu spielen."

Drux wird geschont

Genau aus diesem Grund wird Rückraumkante Drux am Dienstag geschont. Eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem er in der ersten Halbzeit des Chile-Spiels umgeknickt war. Die Chancen auf einen Einsatz im Spiel gegen Weißrussland am Mittwoch stünden laut Bundestrainer Sigurdsson aber "sehr gut".

Gute Nachrichten gab es für das Team auch in Sachen Uwe Gensheimer: Der DHB-Kapitän wird im Laufe der Woche zwar noch einmal zur Beerdigung seines Vaters nach Deutschland reisen, dafür aber kein WM-Spiel verpassen.

SID