Nach Rempler gegen Hamilton: Vettel droht Sperre

Nach Sebastian Vettels Formel-1-Rempler gegen Lewis Hamilton in Baku untersucht der Automobil-Weltverband FIA den Vorfall. Dies teilte die FIA mit.

Paris - Der Weltverband will prüfen, ob mögliche weitere Schritte gegen den Ferrari-Star ergriffen werden. Bereits am kommenden Montag soll es die Verhandlung geben. Eine endgültige Entscheidung soll damit noch vor dem nächsten Grand Prix am 9. Juli in Österreich gefällt werden.

Vettel war am Sonntag beim Baku-Rennen in der 19. Runde aus Wut über ein vermeintliches Bremsmanöver von Hamilton hinter dem Safety-Car absichtlich ans linke Vorderrad des Mercedes-Manns gefahren. Schon zuvor hatte das Fachmagazin „Auto, Motor und Sport“ über die Untersuchung berichtet.

dpa