Spektakulärer Trade in der NBA: Cousins verlässt Sacramento

New Orleans - In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bahnt sich ein spektakulärer Trade an. Medienberichten zufolge zieht es einen dreimaligen Allstar aus „Sacktown“ nach New Orleans.

Der dreimalige Allstar DeMarcus Cousins wechselt in der Basketball-Profiliga NBA von den Sacramento Kings zu den New Orleans Pelicans. Dies berichten US-Medien übereinstimmend. Der Center, im Sommer in Rio de Janeiro Olympiasieger mit den USA, soll Teil eines großen Deals sein.

Sacramento gibt laut ESPN Cousins und Omri Casspi ab, dafür kommen aus New Orleans Buddy Hield, Tyreke Evans und Langston Galloway. Dazu erhalten die Kings einen Erstrunden- und einen Zweitrunden-Pick im kommenden Draft.

+ In New Orleans spielt DeMarcus Cousins (r.) künftig an der Seite von Anthony Davis (l.). © AFP

Cousins, der in dieser Saison im Schnitt 29,1 Punkte und 11,2 Rebounds pro Spiel (Karrierebestwerte) verbucht, war am Sonntag in New Orleans/Louisiana beim Allstar-Game aufgelaufen. Der 26-Jährige kommt wohl schnell wieder. Der für seine Unbeherrschtheit bekannte Cousins hat in dieser Spielzeit schon 17 Technische Fouls kassiert, mehr als jeder andere.

So reagiert das Netz auf den Cousins-Trade:

The moment DeMarcus Cousins found out he'd been traded to the Pelicans... (: @manny_vieites) pic.twitter.com/HDYxLRt4qh — Sports Illustrated (@SInow) 20. Februar 2017

RT NBA_Skits: DeMarcus Cousins and Anthony Davis are reunited again. pic.twitter.com/yKRY546iJ9 — BuzzBasketball (@buzzbasketball8) 20. Februar 2017

Kings players returning after All-Star Weekend like... pic.twitter.com/7kZUweL8BC — Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) 20. Februar 2017

People forget that this is a business first...we gotta keep pushin tho! #SacramentoProud — Anthony Tolliver (@ATolliver44) 20. Februar 2017

Rudy and Matt's pictures seem to represent everyone's feelings about the Cousins' trade. pic.twitter.com/N2bE8fmMA2 — #StickToSprotz (@FlaccidStan) 20. Februar 2017

They traded Cousins ? pic.twitter.com/JKTsM0k7TN — Charles Lim (@vaticanfundLEFT) 20. Februar 2017

Also, props to whoever edited the Kings Wikipedia page already: pic.twitter.com/ENnBjMPaWT — Russ Bengtson (@russbengtson) 20. Februar 2017

SID