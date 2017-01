NBA: Erfolgreicher Abend für Nowitzki, Schröder und Zipser

Dallas - Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in der NBA einen wichtigen Sieg gefeiert. Auch die restlichen Deutschen waren in der Nacht auf Montag erfolgreich.

Superstar Dirk Nowitzki, sein designierter Nachfolger Dennis Schröder und Rookie Paul Zipser waren in der Basketball-Profiliga NBA erfolgreich. Nowitzki führte seine Dallas Mavericks beim 98:87-Sieg gegen die Minnesota Timberwolves mit 17 Punkten zum zweiten Sieg nacheinander, weniger überzeugend setzten sich die jungen Landsleute in Szene.

"Das war ganz augenscheinlich ein großer Sieg für uns. In der vergangenen Woche haben wir noch gegen sie verloren. Sie haben einige explosive Jungs", sagte der 13-malige Allstar Nowitzki (38) und hob besonders die Leistung der Ersatzspieler seiner Mannschaft hervor: "Wir haben einen guten Job gemacht, es war ein Teamerfolg." Topscorer der Texaner war Wesley Matthews mit 19 Punkten.

Dallas nun nur noch Vorletzter

Durch den 13. Saisonsieg schob sich der Meister von 2011 wieder an den Phoenix Suns vorbei und ist im Westen Vorletzter. Am Dienstag spielen die Mavericks bei den Chicago Bulls um Neuling Zipser, dem in der Nacht zum Montag sein erster Sieg als Starter gelang.

Bulls mit Zipser siegen

Bei den Memphis Grizzlies gewann das Team um den Heidelberger 108:104, für Zipser (22) war es der zweite Einsatz in der ersten Fünf des sechsmaligen Meisters. Der frühere Münchner kam in 15 Minuten auf fünf Punkte und zwei Rebounds, leistete sich aber auch drei Ballverluste.

Chicago liegt zur Saisonmitte mit jeweils 21 Siegen und Niederlagen im Osten auf dem achten und damit letzten Play-off-Platz. Zipser hat in seiner noch jungen NBA-Karriere zwölf Spiele absolviert und kam im Schnitt auf 8,9 Minuten Einsatzzeit und 1,3 Punkte.

Auch Hawks siegreich

Dennis Schröder (23) siegte mit den Atlanta Hawks 111:98 gegen die Milwaukee Bucks, kam in 24 Minuten Spielzeit aber lediglich auf sechs Punkte. Das Team aus Georgia ist mit 23 Siegen und 17 Niederlagen im Osten weiter Vierter.

SID