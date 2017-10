NBA: Neuer Modus für das All-Star Game

Beim NBA-Allstar-Game wird es künftig kein Duell zwischen dem Osten und dem Westen mehr geben.

Los Angeles - Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA hat einen neuen Modus für das alljährliche All-Star Game beschlossen. Wie die Liga am Dienstag mitteilte, wird es das Duell zwischen der Eastern Conference gegen die Western Conference ab 2018 nicht mehr geben. Künftig werden zwei von den Fans gewählte Kapitäne abwechselnd Spieler auswählen, unabhängig von der Conference, in der diese spielen.

„Ich bin begeistert, was die Spieler und die Liga getan haben, um das All-Star Game zu verbessern“, sagte Chris Paul, Profi der Houston Rockets und Präsident der Spielervereinigung NBPA. Die Spieler erhoffen sich bei dem Show-Match mehr Wettbewerb. Zusätzlich soll bei der Veranstaltung Geld für gemeinnützige Zwecke gesammelt werden.

Das letzte All-Star Game mit dem ursprüngliche Modus hatten der Westen im Februar in New Orleans mit 192:182 gegen den Osten gewonnen. Das All-Star Game 2018 wird am 18. Februar in Los Angeles stattfinden.

SID/dpa