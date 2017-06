Pliskova im Halbfinale der French Open

Die nächste Halbfinalistin bei den French Open steht fest: Die Tschechin Karolina Pliskova steht in der Runde der besten vier.

Paris - Die Tschechin Karolina Pliskova steht bei den French Open im Halbfinale. Die Weltranglisten-Dritte setzte sich am Mittwoch in Paris gegen die Französin Caroline Garcia mit 7:6 (7:3), 6:4 durch. Damit müssen die Franzosen weiter auf einen Triumph bei ihrem Heim-Grand-Slam warten. Zuletzt war das Mary Pierce vor 17 Jahren gelungen. Für Pliskova ist es die zweite Halbfinal-Teilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier nach den US Open im vergangenen Jahr. Dort hatte sie erst im Endspiel gegen Angelique Kerber verloren. Die Kielerin kann sie in Paris noch als Weltranglisten-Erste ablösen, dafür muss Pliskova aber das Finale erreichen.

dpa