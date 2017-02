Ski-WM: Gold und Silber für Schweiz - Holdener Weltmeisterin

St. Moritz - Wendy Holdener ist Weltmeisterin in der Alpinen Kombination und hat für die Schweiz die erste Goldmedaille bei der Heim-WM in St. Moritz gewonnen

Wendy Holdener ist Weltmeisterin in der Alpinen Kombination und hat für die Schweiz die erste Goldmedaille bei der Heim-WM in St. Moritz gewonnen. Die 23-Jährige war am Freitag nach Abfahrt und Slalom 0,05 Sekunden schneller als ihre Teamkollegin Michelle Gisin auf Rang zwei. Bronze ging wie vor zwei Jahren an Michaela Kirchgasser aus Österreich.

Die einzige deutsche Starterin, Kira Weidle vom SC Starnberg, verpasste die Top 20. Holdener ist die erste Weltmeisterin aus der Schweiz seit 16 Jahren.

Vor dem Slalom hatte sich Lara Gut Schweiz offensichtlich schwer am linken Knie verletzt. "Es sieht sehr schlecht aus. Es ist das Knie, und das Knie ist nicht gut", sagte der schweizerische Frauen-Cheftrainer Hans Flatscher im Schweizer Fernsehen und ergänzte, er könne sich "nicht vorstellen", dass ein Start in der Spezialabfahrt am Sonntag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) "möglich ist". Gut war beim Einfahren an einem Geländeübergang eingeknickt, das Knie gab nach, anschließend stürzte sie.

dpa/SID