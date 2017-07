Froome-Kollege fährt ins Gelbe Trikot - Martin auf Rang vier

Startet am Sonntag im Gelben Trikot: Geraint Thomas hat das Auftakt-Zeitfahren der Tour de France gewonnen.

Der Gelb-Traum von Tony Martin ist geplatzt. Beim Auftakt-Zeitfahren der Tour de France in Düsseldorf muss sich der Favorit mit Rang vier begnügen. Ein Brite gewinnt.

Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin (Cottbus/Katjuscha) hat zum Auftakt der 104. Tour de France in Düsseldorf das Gelbe Trikot verpasst. Der 32-Jährige wurde bei regnerischem Wetter mit acht Sekunden Rückstand auf Sieger Geraint Thomas (Großbritannien/Sky) Vierter und musste damit den Traum vom Maillot Jaune vor heimischem Publikum begraben.

"Die Enttäuschung ist unendlich groß. Ich hatte die klare Zielstellung zu gewinnen. Es ist sehr schade für mich, ich habe gesagt, dass es eine einmalige Chance ist, in Deutschland in Gelb zu fahren", sagte ein sichtlich frustrierter Tony Martin im Ziel.

Thomas hat fünf Sekunden Vorsprung

Thomas lag nach 14 Kilometern am Rhein nach 16:04 Minuten fünf Sekunden vor dem Schweizer Stefan Küng (BMC) und übernahm damit das Gelbe Trikot. Titelverteidiger Christopher Froome (Großbritannien) belegte beim Sieg seines Teamkollegen Thomas Platz sechs (+0:12 Sekunden).

Vor hunderttausenden Fans war Sprintstar Marcel Kittel (Arnstadt/Quick Step-Floors) als Zehnter (+0:16) zweitbester Deutscher. Froomes Herausforderer Nairo Quintana (Kolumbien/Movistar) kam mit 48 Sekunden Rückstand auf Rang 51.

Quintana-Helfer Valverde muss aufgeben

Quintana verlor allerdings seinen wichtigsten Helfer: Altmeister Alejandro Valverde rutschte in einer Kurve mit voller Wucht in die Absperrgitter und verletzte sich womöglich schwer. Die Etappe konnte der 37-Jährige nicht beenden.

Am Sonntag schließt der Start der zweiten Etappe den Grand Départ in Düsseldorf ab. Das 203,5 km lange Teilstück führt über Neuss, Mönchengladbach und Aachen hinaus aus Deutschland und endet mit besten Aussichten auf einen Massenspurt im belgischen Lüttich. Damit würden die Topsprinter um Marcel Kittel, André Greipel und Peter Sagan erstmals in den Mittelpunkt rücken.

