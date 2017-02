Vettel setzt erste Bestzeit bei Formel-1-Tests in Barcelona

Barcelona - Beim Test-Auftakt auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona hat Sebastian Vettel die erste Bestzeit gesetzt. Nico Hülkenberg steht auf Platz sechs.

Sebastian Vettel hat beim Test-Auftakt der Formel 1 die erste Bestzeit gesetzt. Der Ferrari-Pilot war am Montag bei der Vormittagseinheit in Barcelona mehr als 0,3 Sekunden schneller unterwegs als Mercedes-Neuzugang Valtteri Bottas. Nach starken Regeländerungen probieren die zehn Rennställe auf dem Circuit de Catalunya an insgesamt acht Tagen ihre neu konzipierten Autos aus. Die Boliden sind breiter, flacher und schneller als in der Vorsaison. Die meisten Runden drehte zunächst Bottas, der im neuen Silberpfeil 79 Umläufe bewältigte. Nico Hülkenberg belegte im Renault zur Mittagspause Platz sechs.

dpa