204 Gewittertage: So oft krachte es 2016 über Deutschland

München - Donnerwetter! Exakt 1.033.919 Blitze schlugen im vergangenen Jahr in Deutschland ein. Bayern war das blitzreichste Bundesland. Nahezu ein Viertel aller Entladungen wurden dort erfasst.

Es krachte gewaltig über Deutschland: Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 204 Gewittertage, an denen in Summe 1.033.919 Blitze einschlugen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es somit 117.905 Blitze mehr. „Dies liegt hauptsächlich daran, dass es 2016 viele feuchte und heiße Tage gab. In der schwülen Luft bildeten sich viele und teils heftige Gewitter mit Blitzentladungen“, so Josef Lukas, Meteorologe der Wetter-App Morecast. Am häufigsten knallte es deutschlandweit am 25. Juni, ganze 90.582 Mal elektrisierte an diesem Tag die Luft.

Bayern hält Blitzerekord

Das mit Abstand blitzreichste Bundesland war wieder einmal Bayern, das mit 232.102 Entladungen die Spitzenposition vor Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hält. „Ausschlaggebend dafür ist natürlich zum einen die Größe des Bundeslandes. Zum anderen befindet sich hier auch das Alpenvorland, das zu den gewitterreichsten Regionen Deutschlands zählt“, erklärt Josef Lukas. Die hohe Anzahl an Blitzentladungen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen kam dagegen durch zahlreiche Grenzwetterlagen zwischen heißer, energiereicher Luft im Südosten und kühler Atlantikluft im Westen und Nordwesten zustande.

Gewitter-App für live-Verfolgung

Hannover ist Deutschlands Blitz-Hauptstadt Baden-Württemberg belegt den vierten Platz des Blitz-Rankings. Denn hier liegt mit dem Schwarzwald der zweite Gewitter-Hotspot Deutschlands. Am seltensten blitzte es dagegen in Bremen. Die Auswertung der kostenlosen Premium-Wetter-App Morecast zeigt zudem: Die deutsche Blitzhauptstadt 2016 ist mit 6.770 Entladungen Hannover, gefolgt von Hamburg mit 4.706 Blitzen. „Das ist beides durchaus bemerkenswert, da beide Städte im Norden nicht in einer der ‚klassischen’ Gewitterregionen liegen“, sagt Lukas. Zum Vergleich: München konnte, trotz der Nähe zum Alpenvorland, gerade einmal 1.265 Blitze verzeichnen, Stuttgart sogar nur 503. Wer das gewaltige Schauspiel am Himmel weltweit live mitverfolgen möchte, kann dies über die Globus-Funktion in der Morecast-App tun: Hier kann man Blitze in Echtzeit auf dem ganzen Planeten beobachten – ein elektrisierendes Erlebnis!

mm/tz