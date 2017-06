Erst 27 Grad, dann Temperatursturz: So wird das Wetter an Pfingsten

Am Pfingstwochenende müssen Sie auf alles vorbereitet sein: Denn zuerst steigen die Temperaturen auf 27 Grad. Dann wird es aber richtig kalt.

München - Wer sich auf ein sonniges verlängertes Pfingstwochenende gefreut hat, der wird leider teilweise enttäuscht. Denn das Wetter spielt in den kommenden Tagen wirklich verrückt. Am Freitag wurde laut tz.de im Raum München schon Katwarn ausgelöst.

Der Samstag wird heißt und gewittrig

Der Samstag wird erst einmal richtig heiß. Wie die Seite wetter.com meldet, werden im Westen und Nordwesten sowie an den Küsten Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad erreicht. Der Süden kann sogar mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad rechnen. Dazwischen ist aber einige Vorsicht geboten: Denn über den ganzen Tag hinweg ziehen zunächst über die Westhälfte, dann über den Osten teilweise starke Gewitter hinweg, die Regen und auch Hagel mit sich bringen können.

Am Pfingstsonntag wird es kalt

In der Sonntagnacht bleibt die Gewitterfront dann über dem Osten und Süden stehen. Dort ist über den gesamten Tagesverlauf auch mit teilweise starken Regen und Gewitter zu rechnen. Im Westen und im Norden beruhigt sich das Wetter, teilweise gibt es sogar einige Sonnenstrahlen. Dennoch wird es kälter als am Tag zuvor: Im Osten und Süden werden 9 bis 16 Grad erreicht, im Westen und Norden 20 bis 25 Grad. Der Wind weht schwach aus West bis Nordwest.

Der Süden wird auch am Pfingstmontag nicht verschont

Wer im Süden wohnt, hat auch am Pfingstmontag noch keine Ruhe vor dem Wetter. Hier regnet es, teilweise auch stark. Der Westen wird davon weitestgehend verschont und bekommt - wenn überhaupt - nur ein paar Tropfen ab. Wer dennoch lieber drinnen bleiben will, der könnte zum Beispiel den Fernseher einschalten: Wir haben einen besonders guten Tipp, was Sie sich an Pfingsten anschauen könnten.

Unwetterwarnung: Diese Festivals sind in Gefahr

Das Wetter am langen Pfingstwochenende ist aber nicht nur für Urlauber eine Ernüchterung. Auch zahlreiche Festival-Besucher sollten in ihrem Gepäck auf jeden Fall eine wasserdichte Jacke dabei haben:

Laut dem Wetterexperten Dominik Jung von wetter.net könnte vor allem das Festival „Rock am Ring“, das bereits am Freitagnachmittag begonnen hat, ein starkes Gewitter abbekommen. Die Besucher müssen dort bereits am Freitag mit Starkregen, Hagel und Sturmböen rechnen. „Rock im Park“ und das „Gothic“-Festival bleiben noch verschont. Am Samstag wird es dort höchst wahrscheinlich aber ebenfalls regnen, so die Prognose von Dominik Jung.

