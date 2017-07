Abruzzen: Bär zerlegt Wohnung, Familie verbarrikadiert sich

Fressbares gesucht

+ © picture alliance / dpa Ein Braunbär in der Region Trentino (Archivbild). Nun ist ein Bär weiter südlich in den Abruzzen in ein Haus eingestiegen. © picture alliance / dpa

Ein Bär hat einem Paar mit zwei Kindern in den italienischen Abruzzen einen Schrecken eingejagt. Das Tier war am Samstag kurz nach Mitternacht in das Appartement der Familie in der Gemeinde Villavallelonga eingedrungen.