Aggressiver Keiler verletzt mehrere Menschen in Berlin

Berlin - Wildschwein-Alarm in Berlin-Reinickendorf: Ein wildgewordener Keiler hat dort mehrere Menschen angegriffen und verletzt.

Eine Wildschweinrotte tauchte nach Polizeiangaben am Samstag gegen 14.00 Uhr am Kurt-Schuhmacher-Platz in der Nähe des Flughafens Tegel auf. Ein Tier habe sich abgesondert und an einem Vereinsheim am Volkspark Rehberge eine Frau am Oberschenkel sowie zwei Männer leicht verletzt. Um zu verhindern, dass weitere Menschen verletzt werden, sei der Keiler in dem Park erschossen worden. Der Rest der Rotte sei da bereits wieder weg gewesen.

Wildschwein macht Siegener Innenstadt unsicher

Ein freilaufendes Wildschwein hat am Samstag in Siegen zunächst eine stark belebte Straße voller Autos und Fußgänger überquert, teilte die Polizei mit. Ein Streifenwagen verfolgte das Tier, das dann durch die gläserne Eingangstür eines Friseursalons sprang. In dem leeren, bereits geschlossenen Laden versteckte sich das Wildschwein in den hinteren Räumen. Zur Sicherheit verbarrikadierte die Polizei das Geschäft mit einem Streifenwagen. Da die Gefahr bestand, dass das verletzte Tier bei der Flucht Menschen verletzen könnte, erlegte ein Jäger das Wildschwein in dem Friseursalon.

dpa

