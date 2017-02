Amok-Alarm in Mendener Berufsschule 

Im nordrhein-westfälischen Menden gab es an einer Berufsschule einen Amok-Alarm.

Menden - Bei der Amok-Warnung in einer Berufsschule im sauerländischen Menden handelt es sich um einen Fehlalarm, wie ein Sprecher der Bezirksregierung Arnsberg der Deutschen Presse-Agentur sagte.

An einer Berufsschule im nordrhein-westfälischen Menden hat es am Mittwochmittag wegen eines Amok-Fehlalarms einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gegeben. Für kurze Zeit war die Lage vor Ort unübersichtlich, anschließend gaben die Polizei sowie die Bezirksregierung Arnsberg Entwarnung. "Die Amoklage in Menden war ein Fehlalarm", erklärte die Bezirksregierung gegen 12.30 Uhr über den Kurzbotschaftendienst Twitter.

Ein Sprecher der Polizei in Menden sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass es weder Tote noch Verletzte gab. Es sei auch kein bewaffneter Täter unterwegs, betonte er. Es handle sich nach den bislang vorliegenden Informationen wohl um einen Fehlalarm. Sicherheitshalber werde das Schulgebäude aber bis in den "hintersten Winkel" durchsucht.

AFP