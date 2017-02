Die arktische Tiefsee hat ein Müllproblem

Das Handout des Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung zeigt am 23.06.2014 in der Tiefsee einen Plastikfetzen, der sich in einem Schwamm (Cladorhiza cf. gelida) verfangen hat und mit Anemonen (Amphianthus sp.) besiedelt ist. Er wurde bei Kamera-Untersuchungen am Hausgarten Observatorium, dem Tiefsee-Observatorium des Alfred-Wegener-Instituts in der Framstraße, sowohl in 2014 als auch 2016 in 2500m Wassertiefe erfasst.

© : Foto: Ofos