Aus einem Mückenschwarm ein Feuer gemacht

Da staunte die Feuerwehr nicht schlecht. Ein Mückenschwarm hat einen Einsatz am Hamburger Michel verursacht.

Hamburg - Ein Mückenschwarm hat einen Feuerwehreinsatz am Hamburger Michel verursacht. Ein besorgter Bürger habe die Feuerwehr alarmiert und erklärt, er habe weißen Rauch am Turm der Hauptkirche St. Michaelis gesehen, sagte ein Sprecher. Die Einsatzkräfte konnten jedoch am Montag zunächst keinen Rauch feststellen. Gemeinsam mit dem Küster wurde der Kirchturm des Michels umfassend erkundet. Hier konnte dann auch die Ursache für den Feuerwehreinsatz gefunden werden: Ein großer Mückenschwarm, der offenbar vom Boden aus wie Brandrauch aussah. Der Michel blieb unversehrt.

Mückenplage auch in Bayern

Einen ähnlich großen Schrecken bekam auch ein Rentner in Taufkirchen bei München.* Dieser hörte ein lautes Brummen und Summen - und sahen plötzlich den riesigen schwarzen Schwarm Insekten vor sich: „Da kam eine riesige, schwarze Wolke direkt auf uns zugeflogen!“ Gerade seenahe Gebiete sind besonders von der Mückenplage betroffen. Wie man sich am besten vor den Insektenstichen schützen kann, haben wir bereits zusammengefasst.*

