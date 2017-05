Auto erfasst mehrere Fußgänger in Rom

Eine Autofahrerin hat in Rom mehrere Fußgänger angefahren und verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Rom - In Rom sind mehrere Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Mindestens fünf Menschen seien verletzt worden, einer von ihnen schwer, teilte die Polizei am Montag mit. Der Vorfall habe sich gegen 20.00 Uhr im Stadtviertel Gianicolense ereignet. Wie es dazu gekommen sei, werde geprüft. Am Steuer des Autos habe eine Frau gesessen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Es werde nicht ausgeschlossen, dass sie gesundheitliche Probleme gehabt habe.

dpa

