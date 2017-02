Betrunkener Autofahrer rast bei Karneval in New Orleans in Zuschauer

Polizisten und Rettungskräfte am Unfallort in New Orleans. Ein offensichtlich stark betrunkener Autofahrer war in die Zuschauer eines Karnevalsumzugs gerast. Foto: Chris Granger/NOLA.com The Times-Picayune

Ein Wagen fährt in eine Menschenmenge, aber es ist kein Terroranschlag. Bei einem Karnevalsumzug in New Orleans hat wohl ein Betrunkener einen schweren Unfall verursacht.

New Orleans - Ein offensichtlich stark betrunkener Autofahrer ist am Samstag in die Zuschauer eines Karnevalsumzugs in der US-Stadt New Orleans gerast. Dabei wurden 28 Menschen verletzt, fünf von ihnen schwer. Das berichtet die örtlichen Zeitung Times-Picayune unter Berufung auf die Polizei berichtet. Von den Verletzten kamen 21 in Krankenhäuser.

Der "extrem betrunkene" Fahrer eines Pickup habe zunächst mehrere Autos gerammt, habe abgedreht und sei dann in eine "ganze Gruppe unschuldiger Menschen" gefahren, sagte der Polizeichef von New Orleans, Michael Harrison, am Samstag. Das jüngste verletzte Opfer sei drei bis vier Jahre alt, die ältesten Opfer etwa um die 40 Jahre.

Der Fahrer des Unglückswagens, nach Augenzeugenberichten ein junger Mann, wurde festgenommen. Es gebe keinen Hinweis auf einen Terroranschlag, sagte der städtische Polizeichef Michael Harrison nach Angaben des Senders CNN. Nach Angaben des Bürgermeisters Mitch Landrieu waren Barrieren aufgestellt. Es sei jedoch "sehr schwer, die Leute vor jemandem zu schützen, der sehr betrunken ist und in die Menge rast", sagte er.

Die Parade am Samstag war eine der größten der alljährlichen Mardi-Gras-Feierlichkeiten in New Orleans, die am Dienstag ihren Höhepunkt erreichen. CNN zufolge ist dieser Umzug traditionell besonders familienorientiert. Viele Zuschauer hätten ihre Kinder mitgebracht.

Ebenfalls am Samstag war bei einer anderen Parade in New Orleans ein Mann durch einen Schuss verletzt worden. Die Polizei vermutet laut einem Bericht der Times-Picayune, dass sich der Schuss versehentlich in einer mobilen Toilette gelöst hatte. Bei beiden Vorfällen sei die Polizei binnen Minuten oder sogar Sekunden vor Ort gewesen, hob Landrieu hervor.

