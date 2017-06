Badegäste in Angst: Hai-Alarm auf Mallorca

Mit einem Schrecken kamen zahlreiche Badegäste auf Mallorca davon. Der Grund: Ein zwei Meter langer Hai schwamm im seichten Wasser ganz dicht an ihnen vorbei.

Calvia - Der Strand von Illetas, im Westen der Ferieninsel Mallorca, war am Samstagmittag mit vielen Badegästen gefüllt, als die Rettungsschwimmer plötzlich Alarm schlugen. Der Grund dafür war ein zwei Meter langer Blauhai, der am Strand ganz dicht an die Gäste herankam.

Wie Bild.de berichtet, schwamm der Hai ganze fünf Minuten in der Nähe der Küste herum. Einige Urlauber sprangen daraufhin offenbar in Panik aus dem Wasser.

Auf Twitter berichtete ein Augenzeuge: „Ich habe noch nie einen Strand gesehen, der so schnell leer geworden ist.“ Das Bild zeigt auch, wie nah der Hai den Besuchern tatsächlich kam.

Wie Bild.de berichtet, rückte nur kurze Zeit nach der Entdeckung des Hais der spanische Zivilschutz an. Das Tier schwamm aber bereits von alleine wieder ins offene Meer zurück. Um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, beobachtete der Zivilschutz dennoch vorsorglich den Strand noch einige Zeit weiter.

Unklar ist, warum das Tier so nah an einen Strand herangekommen ist. Blauhaie kommen normalerweise nur an die Küste, wenn sie krank sind oder sich verirrt haben. Ansonsten halten sie sich nur in hoher See auf.

Verletzt wurde niemand. Ein Angriff auf einen der Gäste hätte aber durchaus gefährlich werden können, da Blauhaie stark genug sind um Arme oder Beine abzubeißen.

