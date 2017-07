Bergsteigerin stürzt 70 Meter in die Tiefe und stirbt

Frau verlor auf ungesichertem Abschnitt den Halt

Oberstdorf - Eine Bergsteigerin ist am Hindelanger Klettersteig in den Allgäuer Alpen tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, stürzte die 53-Jährige an einer ungesicherten Passage etwa 70 Meter in die Tiefe.