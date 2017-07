Betrunkener Autofahrer schläft auf Autobahn ein

Völlig betrunken war ein 46-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der A2 in Niedersachsen unterwegs. Zunächst fuhr er nur 20 km/h, dann schlief er sogar ein.

Helmstedt - Während der Fahrt auf der Autobahn 2 in Niedersachsen ist ein betrunkener Autofahrer in Tiefschlaf gefallen. Wie die Polizei in Braunschweig am Montag mitteilte, fuhr der 46-Jährige am Sonntagnachmittag nahe Helmstedt mit 20 bis 30 Stundenkilometern auf der linken Spur in Richtung Osten. Nachfolgende Autofahrer mussten demnach stark abbremsen und ausweichen. Auf Martinshorn und Hupen reagierte der schlafende Fahrer laut Polizei nicht. Zudem geriet er mehrfach auf den Grünstreifen in der Mitte der Autobahn, bevor er nach einem bis zwei Kilometern ausrollte. Der Fahrer wachte daraufhin nach mehrmaligem Klopfen gegen die Scheibe auf. Ein Alkoholtest ergab knapp 2,7 Promille. Das Auto war reichlich zerschrammt, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

afp

Rubriklistenbild: © dpa