Böller reißt Mann zwei Finger ab

In Berlin

Berlin - Und das obwohl die Feuerwehr und die Polizei jedes Jahr warnen: Ein Berliner hat beim Böllern zwei Finger verloren.

Am frühen Silvestermorgen hat ein Mann beim Böllern in Berlin zwei Finger der rechten Hand verloren. Der Feuerwerkskörper sei sofort explodiert, den der Mann am geöffneten Schlafzimmerfenster gezündet habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Wucht der Explosion ließ außerdem die Fensterscheibe bersten. Die herumfliegenden Scherben fügten dem Mann zusätzlich Schnittwunden zu. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. In der Wohnung stellten Polizisten weitere Böller sicher.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa