Dämmung wie im Grenfell Tower

+ © dpa Ein Hochhaus in Wuppertal wird wegen möglicher Feuergefahr geräumt. © dpa

Nach der Londoner Brandkatastrophe schauen sich die Behörden auch in Deutschland die Hochhäuser genau an. Als erste Konsequenz wird nun in Wuppertal ein Hochhaus geräumt.