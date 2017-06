Kinder in Gefahr: Tierhasser erschießt Katze auf Schulweg

Im Gras an der Nordbögger Straße fand ein Spaziergänger eine tote Katze.

An der Nordbögger Straße in Bönen ist ein Tierhasser unterwegs. Der Schütze tötete eine Katze, könnte gefährlich sein. Die Polizei ermittelt.

Bönen - Die Bewohner in der Gemeinde Böhnen (NRW) sind immer noch schockiert. Im Gras an der Nordbögger Straße fand ein Spaziergänger am Donnerstag die tote Katze. Besonders brutal: Im Körper steckte sogar noch ein Spitzkopfdiabolo-Projektil. Der Täter versuchte anscheinend erst gar nicht, seine Spuren zu verwischen.

Mittlerweile ermittelt auch die Polizei. Der Schütze könnte gefährlich sein. Er hat in den Morgenstunden mit einem Luftgewehr oder einer Pistole in einem bewohnten Gebiet herumgeschossen. Die Straße wird auch von vielen Radfahrern auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit genutzt. Nicht auszumahlen, wenn Kinder von dem Spitzkopfdiabolo-Projektil getroffen worden wären.

Doch von dem Schützen fehlt noch jeder Spur. Nun erhoffen sich die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung. Die Katze war tätowiert, ist 2016 auch kastriert worden, wie das Tierregister Tasso mitteilt.

