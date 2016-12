Busfahrer hält Weihnachtspäckchen für Paketbombe

Missverständnis mit Folgen

Schwelm - Weil sie sich bedanken wollte, hat eine Frau in Nordrhein-Westfalen einem Busfahrer zu Weihnachten ein Päckchen mit Essbarem geschenkt - und prompt einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Wie die Polizei in Schwelm am Mittwoch mitteilte, überreichte die Frau dem Fahrer in Gevelsberg das Geschenk, wünschte ein "frohes Fest" und stieg aus. Der Fahrer war jedoch "verunsichert", witterte möglicherweise eine Paketbombe und sprach eine Polizeistreife an.

Die Beamten öffneten den Angaben zufolge daraufhin den Umschlag, der an dem Paket klebte. "Frohe Weihnachten, Ihr Fahrgast xy", stand demnach "in hübscher Handschrift" darin. "Die Beamtin stufte die Chancen, dass eine deutsche Hausfrau überraschend zum sogenannten IS übergelaufen ist, als recht gering ein und schaute in die Pappkiste", hieß es weiter.

Darin befanden sich schließlich "feinste Wurstwaren, Schmalz und Pumpernickel". "Die Übergeberin des Pakets wurde durch die Polizei nach erfolgreicher 'Entschärfung' über die Umstände informiert", hieß es im Einsatzbericht. Sie sei aus allen Wolken gefallen und habe sich entschuldigt. "Ihr war das Problem nicht bewusst, und sie wird wohl nicht die Einzige sein", erklärte die Polizei.

afp

