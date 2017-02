Cannabis-Plantage in Berlin entdeckt

Berlin - In einem Industriegebäude in Berlin fanden Ermittler eine professionelle Cannabis-Plantage. Zwei Brüder sollen Betreiber der Pflanzenzucht gewesen sein.

Die Berliner Polizei hat am Freitag eine professionell betriebene Cannabisplantage ausgehoben und zwei Tatverdächtige festgenommen. Wie die Beamten gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilten, wurden nach umfangreichen Ermittlungen drei Durchsuchungsbeschlüsse in den Stadtteilen Moabit und Wedding vollstreckt.

In einem Gewerbeobjekt seien die Plantage aus rund 150 Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien und etwa 16 Kilogramm geerntete Cannabisblütenstände gefunden und beschlagnahmt worden. In den Räumen sei auch ein 30-Jähriger angetroffen und festgenommen worden, erklärten die Ermittler. Er wurde demnach nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen wieder entlassen. Sein 35 Jahre alter Bruder sei andernorts ebenfalls festgenommen worden. Er sollte einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

afp

