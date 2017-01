China feiert Neujahr mit deutlich weniger Feuerwerk 

Peking - Aufgrund der anhaltenden Smog-Belastung in China wurde im Reich der Mitte dieses Jahr deutlich weniger Feuerwerk zum Neujahrsbeginn verkauft. Das Angebot wurde von der Regierung offiziell reduziert.

Aus Angst vor neuem Smog dürfte das Feuerwerk zum chinesischen Neujahrsfest in diesem Jahr bescheiden ausfallen. Wie die „China Daily“ berichtete, kauften Menschen in Peking deutlich weniger und kleinere Feuerwerkskörper als noch im Vorjahr, weil die Zahl der offiziellen Verkaufsstände für Böller und Raketen in der Hauptstadt reduziert wurde.

Feuerwerks-Verbot im Stadtzentrum

Im Stadtzentrum, innerhalb der dritten Ringstraße, durften Händler überhaupt kein Feuerwerk mehr verkaufen. Auch wurden Regierungsmitarbeiter dazu aufgefordert, komplett auf Feuerwerk zu verzichten, um mit gutem Beispiel im Kampf gegen schlechte Luftwerte voranzugehen. China begrüßt in der Nacht zum Samstag das Jahr des Hahnes.

