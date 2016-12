Darum können Leute in NRW heute kein Lotto spielen

Panne

Münster - Wohl doch kein Lotto-Gewinn mehr im Jahr 2016. In Nordrhein-Westfalen streiken die Annahmen von Spielaufträgen. Der Sprecher Axel Weber sucht noch nach Gründen, schloss aber eine Sache direkt aus.

Eine Computerpanne hat am Samstag Lotto-Spieler in Nordrhein-Westfalen ausgebremst. Am Silvestermorgen setzte Westlotto die Annahme von Spielaufträgen für Lotto 6aus49 für die letzte Ziehung des Jahres aus, wie der Sprecher der Lotteriegesellschaft, Axel Weber, mitteilte. Weder an Annahmestellen noch auf der Website von Westlotto konnten noch Tipps abgegeben werden. Grund seien technische Probleme, sagte Weber. Er betonte ausdrücklich, die Schwierigkeiten seien nicht auf Hackerangriffe zurückzuführen.

Nach Angaben von Westlotto nehmen alle Spielaufträge, die noch vor der Sperrung eingereicht wurden, ordnungsgemäß an der Ziehung teil. Dies gelte auch für Daueraufträge, Abos und Systemscheine. Andere Lotterien wie Eurojackpot oder Spiel77 seien von der Störung nicht betroffen. Eigentlich hätten die Lottospieler an Silvester noch bis 14.00 Uhr Zeit gehabt, ihre Tipps abzugeben.

