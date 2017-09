Darum landeten tausende Mini-Elefanten in New York

In New York regnete es am Donnerstag Spielzeugelefanten.

Das sehen die Bürger in New York auch nicht jeden Tag. Im Stadtteil Dumbo am East River regnete es Donnerstagabend Mini-Elefanten.

New York - Tausende Mini-Elefanten sind an Fallschirmen im New Yorker Stadtteil Dumbo gelandet. Die kleinen Elefanten segelten am Donnerstagabend (Ortszeit) vor der Manhattan Bridge von Häuserdächern herunter auf die Straße, wo hunderte Menschen sich versammelt hatten und die kleinen Figuren jubelnd auffingen. Mit der Aktion, die nun jedes Jahr stattfinden soll, wollte ein Verein im Stadtteil Dumbo Geld für die Schulen in der Gegend sammeln.

Der Stadtteil heißt zwar genau wie der Zeichentrick-Elefant aus einem bekannten Disney-Film, ist aber nicht danach benannt, sondern nach seiner Lage am Ufer des East River in Brooklyn. Der Name des Stadtteils besteht aus den Anfangsbuchstaben von „Down Under the Manhattan Bridge Overpass“ (Unter der Straßenüberführung der Manhattan Bridge).

dpa