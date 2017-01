Defekte Schneefräse verursacht Hausbrand in Tirol

Enormer Schaden angerichtet

Langkampfen - Eine defekte Schneefräse hat in Tirol einen Hausbrand ausgelöst. Die Polizei äußerte sich zum entstandenen Schaden.

Eine defekte Schneefräse hat in Tirol einen Hausbrand ausgelöst und dabei erheblichem Schaden verursacht. Nach Angaben der österreichischen Polizei vom Montag hatten die Flammen an der Schneefräse am Vorabend in Langkampfen bei Kufstein zunächst einen Carport erfasst. Danach griff das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus über und setzte das Gebäude bis zum Dachboden in Brand. Laut Polizei entstand erheblicher Schaden. Verletzt wurde niemand.

dpa

Rubriklistenbild: © AP