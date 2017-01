Dieser Hund wurde für die Steuer zum Schaf

Rostock - Viele Hundehalter wollen sich um die Steuer für ihre lieben Vierbeiner drücken. Ein Rostocker hatte eine besonders absurde Idee - und kam damit erstaunlich lange durch.

Ein Mann aus Rostock hat seinen zotteligen Hund als Schaf ausgegeben und sich so offensichtlich jahrelang vor der Steuer gedrückt. Erst diese Woche fiel das Tier ohne Marke beim Gassigehen einem Zeugen auf. Er sprach den Hundehalter an, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. „Obwohl es sich anfangs wie ein Scherz anhörte, blieb der 35-Jährige beharrlich bei seiner Schafsversion.“ Der Zeuge rief die Polizei. Die Beamten schauten einen Tag später bei dem Mann vorbei und bekamen dieselbe Story aufgetischt.