Drei Tote bei Brand in Berliner Sauna-Club

Berlin - Bei einem Brand in einem Saunaclub in Berlin sind drei Männer ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache.

Außerdem sei ein Mann mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht zu Montag. Die Todesursache der drei Opfer war zunächst unklar. 15 weitere Männer seien vor Ort untersucht worden, sagte der Sprecher. Mit weiteren Verletzten oder Toten werde nicht gerechnet.

Der Saunaclub ist im Keller eines Hochhauses in der Kurfürstenstraße im Berliner Stadtteil Schöneberg untergebracht. Das Etablissement bestehe aus mehreren kleinen Räumen, sagte der Sprecher. Die Einsatzkräfte hätten sich inzwischen einen Überblick über alle Räume verschafft, weshalb weitere Opfer ausgeschlossen werden könnten. Insgesamt hätten sich knapp 30 Menschen in dem Saunaclub aufgehalten. Nach Informationen der Zeitung „B.Z“. handelt es sich um den 2000 Quadratmeter großen Sauna-Club „Steam Works“ (ehemals „Apollo-Splash-Club“).

Nach Angaben der Feuerwehr breiteten sich die Flammen nicht auf die darüberliegenden zehn Stockwerke des Hochhauses aus. Die restlichen Bewohner des Hauses, in dem sich auch eine Seniorenresidenz befindet, seien nicht zu Schaden gekommen. Das Feuer sei inzwischen gelöscht. Der Brand war am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr gemeldet worden.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. Die Rettungsarbeiten würden noch mindestens eineinhalb Stunden dauern, sagte der Feuerwehrsprecher kurz nach Mitternacht. 50 Einsatzkräfte seien vor Ort.

Chronologie der Sauna-Unglücke

Immer wieder kommt es zu teilweise verheerenden Bränden in der Sauna:

Dezember 2016 - Feuer in der Sauna eines Fitnessstudios: In Albstadt (Baden-Württemberg) kommt ein Gast ums Leben, drei werden schwer verletzt.

- August 2013 - Schwelbrand in Hotel-Sauna: In Willingen (Hessen) gibt es sieben Verletzte, einige mit Verdacht auf Rauchvergiftung.

- Mai 2012 - Großbrand im Thermalbad: In Fichtelberg (Bayern) können sich rund 300 Gäste von Bad und Saunalandschaft rechtzeitig ins Freie retten. Der Schaden geht in die Millionen.

- Oktober 2011 - Feuer auf Nordseefähre: Auf offener See setzt ein Saunaofen ein Schiff auf dem Weg nach Cuxhaven in Brand. Die Löschkräfte kommen per Hubschrauber. Verletzt wird niemand.

- August 2001 - Brand im Ferienhotel: Mehr als 1000 vor allem deutsche Urlauber müssen ihr Hotel in Can Picafort auf Mallorca nach einem Feuer in der Sauna verlassen. Es gibt keine Verletzten.

- April 1999 - Feuer im Luxushotel: Die Sauna der Präsidentensuite des Kölner Hyatt Hotels steht in Flammen. Wenige Wochen später sollte dort US-Präsident Bill Clinton residieren. Alle Gäste werden in Sicherheit gebracht.

dpa/ Video: snacktv