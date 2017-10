Elfjähriger nach Gewalttat in Lebensgefahr

Bei einer schweren Gewalttat ist ein elfjähriger Junge aus Neuss lebensgefährlich verletzt worden. Ermittelt werde in „allen Richtungen“.

Neuss - Bei einer schweren Gewalttat ist ein elfjähriger Junge aus Neuss lebensgefährlich verletzt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Junge sei am Donnerstagmittag daheim im Badezimmer zusammengebrochen. Seine Familie habe daraufhin einen Notruf abgesetzt. Rettungskräften gelang es, den Jungen wiederzubeleben. An seinem Körper seien massive Verletzungen entdeckt worden.

Eine Ermittlungskommission nahm die Arbeit auf, Rechtsmediziner wurden hinzugezogen. Über die Art der Verletzungen schwiegen die Ermittler aus taktischen Gründen. Sie befragten eine Vielzahl von Zeugen, die in den vergangenen Tagen Kontakt zu dem Jungen gehabt hatten, um herauszufinden, wie und wo das Kind so schwer verletzt wurde. Einen konkreten Tatverdacht gab es zunächst nicht. Ermittelt werde „in alle Richtungen“.

dpa