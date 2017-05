Mann schlägt Spinne tot - plötzlich steht die Polizei vor der Tür

Überfallalarm

+ © picture alliance / dpa Diese Gartenspinne wartet in ihrem Netz auf Beute (Symbolfoto). © picture alliance / dpa

Bei der Jagd auf eine Spinne hat ein Mann am Mittwoch die Polizei in Essen in Alarmbereitschaft versetzt. Mehrere Beamte riegelten den vermeintlichen Tatort ab, bis sich die Lage aufklärte.