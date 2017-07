Feuer in Kurhaus auf Rügen - 100 Hochzeitsgäste vertrieben

So hatte sich das Brautpaar seinen großen Tag bestimmt nicht vorgestellt: Ein Feuer in einem Kurhaus auf der Ostseeinsel Rügen hat eine 100-köpfige Hochzeitsgesellschaft vertrieben.

Binz - Wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte, wurde das Gebäude an der Strandpromenade in Binz geräumt, nachdem ein Brand in einer Zwischendecke ausgebrochen war. Die Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen. Etwa 200 Gäste wurden in der Nacht zum Samstag aus dem Kurhaus gebracht, darunter rund 100 Teilnehmer einer Hochzeitsfeier. Verletzt wurde keiner. Das Feuer sei wohl durch einen technischen Defekt ausgelöst worden, hieß es.

dpa