Feuer in Mehrfamilienhaus: Drei Tote

Bad Dürrenberg - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind in der Nacht zum Mittwoch drei Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens 16 Menschen wurden bei dem Brand in dem Haus in Bad Dürrenberg verletzt, von denen zehn ins Krankenhaus gebracht wurden, wie eine Sprecherin der Polizei in Halle sagte. Das Feuer brach demnach aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Wohnung im vierten Stock aus.

Zur Identität der Toten konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen. Rund 80 Bewohner des Hauses konnten sich vor dem Flammen ins Freie retten.

AFP

