Fotofalle in Umkleidekabine für Bombe gehalten

Dass er eine Fotofalle in der Umkleidekabine eines Kleidungsgeschäfts versteckt hatte, dürfte einem 28-Jährigen aus Tschechien teuer zu stehen kommen.

Zlin - Weil ein Zeuge das Gerät für eine Bombe hielt, hatte die Polizei am Wochenende das gesamte Einkaufszentrum in Zlin im Osten Tschechiens evakuiert. Am Montag stellte sich der mutmaßliche Fallensteller den Beamten. Er habe ausgesagt, die automatische Kamera installiert zu haben, um „Spiele mit seiner Ehefrau“ aufzuzeichnen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Dem Mann würden der Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sowie die verlorenen Geschäftseinnahmen in Rechnung gestellt.

Doch auch die Polizei selbst ist nicht vor Spannern sicher: Im Jahr 2013 sorgte ein Fall für Aufmerksamkeit, bei dem ein Polizist

12 Kolleginnen in der Umkleide gefilmt

haben soll.

