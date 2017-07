Frau vor S-Bahn gestoßen - Mordkommission ermittelt

In Berlin wurde eine Frau leicht verletzt, nachdem sie vor eine S-Bahn gestoßen wurde.

Was für eine grausame Tat: In Berlin-Neukölln soll eine Frau eine andere Frau vor eine einfahrende S-Bahn gestoßen haben.

Berlin - Der Fahrer des Triebwagens konnte bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag am S- und U-Bahnhof Hermannstraße rechtzeitig bremsen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das ins Gleisbett gestoßene Opfer wurde demnach mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten nahmen die mutmaßliche Täterin vorläufig fest.

Nun ermittelt laut Angaben eine Mordkommission wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Beschuldigte soll stark betrunken gewesen sein. Ob sich die Frauen kannten, ob sie stritten oder ob es sich um einen unvermittelten Angriff handelte, war zunächst nicht bekannt. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung online berichtet.

Anfang 2016 war im U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz im Berliner Stadtteil Charlottenburg eine 20-Jährige vor eine U-Bahn gestoßen worden. Sie war sofort tot. Der Täter wurde dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

dpa