Frauen sprengen sich in Nigeria in die Luft - 30 Tote

Madagali - Zwei Selbstmordattentäterinnen haben in Nigeria am Freitag mindestens 30 Menschen in den Tod gerissen. Die beiden Frauen sprengten sich auf einem gut besuchten Markt in Madagali in die Luft.

Zahlreiche weitere Menschen wurden demnach verletzt. Das Militär machte die Islamistengruppe Boko Haram für den Doppelanschlag verantwortlich.

Der Gemeindevorsteher Yusuf Muhammad sagte der Nachrichtenagentur AFP, die beiden Frauen hätten sich als Kundinnen ausgegeben. Ihre Sprengstoffgürtel hätten sie an unterschiedlichen Stellen zur Explosion gebracht: die eine im Lebensmittelbereich, die andere in der Abteilung für gebrauchte Kleidung.

Ein Händler sagte, die Bomben seien nacheinander gegen 09.30 Uhr hochgegangen. "Überall lagen Leichen und Verletzte in einer Blutlache", fügte Habu Ahmad hinzu.

Madagali liegt am Rande des Sambisa-Walds im Bundesstaat Adamawa und ist häufig das Ziel von Angriffen der Boko Haram-Gruppe. Die nigerianische Armee eroberte die Stadt erst im August 2014 von den bewaffneten Islamisten zurück.

Für den im vergangenen Jahr zum Staatschef gewählten ehemaligen Militärmachthaber Muhammadu Buhari bedeutet das tödliche Doppelattentat einen schweren Schlag. Er hatte stets beteuert, der Gruppe den Garaus zu machen. Erst am Mittwoch versicherte er auf dem Sicherheitsgipfel im senegalesischen Dakar, dass die "Lage unter Kontrolle" sei. Die Armee sei in den Sambisa-Wald, Hauptoperationsgebiet einer der Boko Haram-Fraktionen, eingedrungen, und damit sei seiner Meinung nach "Schluss" mit der Gruppe.

Boko Haram kämpft seit Jahren für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Sie verübt unter anderem Angriffe auf Polizei, Armee, Kirchen und Schulen. Seit 2009 wurden in dem Konflikt mehr als 20.000 Menschen getötet. 2,6 Millionen Menschen ergriffen angesichts der Gewalt die Flucht.

Menschenrechtsgruppen zufolge verschleppte Boko Haram zudem tausende Frauen und Mädchen. 2014 weiteten die Boko Haram-Kämpfer ihre Angriffe auf die Nachbarländer Kamerun, Niger und Tschad aus. Deren Regierungen schlossen sich daraufhin dem Kampf gegen Boko Haram an. Im März 2015 leistete Boko Haram der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat den Treueschwur.

