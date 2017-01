Geisterfahrer-Unfall mit Todesfolge: Rapper Kay One trauert um Freund

Lorch - Am Sonntag bog eine Rentnerin falsch auf eine Bundesstraße ab, die Folge: Der Fahrer des entgegenkommenden Autos ist ebenso gestorben wie die Verursacherin. Jetzt äußert sich ein berühmter Freund des Opfers.

In Baden-Württemberg kam es am späten Sonntagnachmittag zu einem verheerenden Verkehrsunfall. Eine Rentnerin war falsch auf die Bundesstraße 29 abgebogen und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die Unfallverursacherin und der 20-jährige Fahrer des anderes Autos starben, die 21 Jahre alte Beifahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die Polizei geht vorerst nicht von einer absichtlichen Falschfahrt aus. Jetzt hat sich auch ein enger Freund des 20-jährigen Opfers in der Öffentlichkeit geäußert. Rapper Kay One hat auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt, dass es sich bei dem Toten um einen guten Freund von ihm handle. „"Der Schock sitzt so tief Bruderherz. Gestern haben wir noch die Party des Jahres gefeiert und heute hast du uns für immer verlassen", beginnt Kay One seinen Abschieds-Post auf Facebook.

mt