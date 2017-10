Grausige Bilder aus Finnland - Erwachen hier die Untoten?

„The Walking Dead“ in Finnland? Steht einem der am dünnsten besiedelten Länder Europas eine Zombie-Invasion bevor? Zumindest kursiert ein Bild im Netz, das dies vermuten lässt.

Finnland - Statt im wohlbehüteten Wohnzimmer nur über den TV zu flimmern, schickt sich in Finnland eine Horde Zombies an, in der Realität Angst und Schrecken zu verbreiten. Aber wie bedrohlich ist die Lage wirklich, müssen die Einwohner um ihr Leben fürchten oder was steckt tatsächlich dahinter?

Aufatmen, Finnland!

Eine filmreife Apokalypse liegt nicht in der Luft, es gibt sogar eine logische Erklärung für das schaurige Bild, das von „Google Street View“ aufgenommen wurde. Die Armee der Untoten besteht in Wirklichkeit aus verschiedenen Vogelscheuchen, die alle Teil des großen Kunstwerks „The Silent People“ sind.

Über 1000 Figuren

Das kuriose Projekt stammt aus der Feder von Künstler Reijo Kela und umfasst mittlerweile über 1000 Figuren. Warum Kela die Vogelscheuchen aufgestellt hat, bleibt wohl für immer ein Rätsel. Der Künstler wolle keine Erklärung abgeben, stattdessen soll jeder Besucher sich selbst inspirieren lassen und sich seine eigene Meinung bilden, das vermeldet das Internetportal Atlas Obscura.

„Bewegungslose Armee erscheint mürrisch“

Für einen kurzen Moment der Angst sorgt die Truppe bei einer Vielzahl an Schaulustigen dennoch. „Am Morgen mit Licht hinter ihnen, erscheint diese bewegungslose Armee mürrisch, sogar bedrohlich,“ zitiert die „DailyStar“ einen Besucher. Doch sobald die Sonne das Gesicht der Untoten erhellt, soll aus einer Ansammlung von Monstern eine lustige, bunte Truppe werden, erzählt der User.

The Silent People im Video

cen