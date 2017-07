Was ist das? Gruselige Kreatur an Malibus Strand angeschwemmt

Ein Foto von einem glitschigen Monster verblüfft die Internetgemeinde. Die gruselige Kreatur wurde am Strand von Kalifornien angeschwemmt. Aber was ist das?

Malibu - Es hat keinen Kopf oder ein Maul. Dafür aber zwei auffällig dicke Kugeln am Ende oder Anfang des Körpers. Dieses merkwürdige Wesen hat ein Spaziergänger am Strand von Malibu in Kalifornien gefunden.

Mit der Frage „Kann mir jemand sagen, was das ist?“ hat Reddit-User xxviiparadise Fotos von dem glibbrigen Kreatur ins Internet hochgeladen.

„Es wiegt um die sieben Pfund (3,2 Kilo) und ist schätzungsweise 13 Zentimeter lang“, schreibt xxviiparadise.

So rätselt das Netz über die mysteriöse Kreatur

Vielleicht ist das eine Art Seeschnecke, meint ein Nutzer zu dem Foto. Ein anderer vermutet, dass es so aussieht, wie das Innere einer Muschel.

Ein Reddit-User namens PacificKestrel behauptet, das Rätsel gelöst zu haben. Da das glitschige Etwas an der Südküste Kaliforniens gefunden wurde, gibt es seiner Ansicht nach nur eine Antwort: Es handelt sich bei der Kreatur um einen toten Seehasen.

Als Meeresbiologe hätte er nämlich viele tote Seehasen gesehen. Je länger sie tot sind, umso komischer würden sie aussehen, so seine Erklärung. Er verweist auf einen Blog, auf dem weitere Fotos mit toten Seehasen zu sehen sind.

Was ist ein Seehase eigentlich?

Der Seehase (lat. Aplysia californica) ist ein ungewöhnlicher Fisch. Das besondere ihm: Am Bauch hat der Seehase eine Saugscheibe, mit der er sich an Steinen oder am Boden festsaugen kann. Der Körper ist plump und wirkt aufgeblasen. Männliche Seehasen werden 15 bis 30 Zentimeter groß, Weibchen 30 bis 60 Zentimeter.

Auch in der Nordsee, Ostsee und im Nordost-Atlantik ist der Seehase heimisch. Ebenso ist der Seehase an der Küste Kaliforniens häufig anzutreffen.

Die Eier der Seehasen sind reich an Omega-3-Fettsäuren, sie gibt es auch als Kaviarersatz zu kaufen.

Diese bizzare Kreatur ist nicht das erste Wesen, das im Internet für Aufsehen sorgt. Vor kurzem machte ein in Indonesien angeschwemmtes Riesen-Wesen Schlagzeilen. Das Ding war 15 Meter groß!

Im Schlamm auf einer philippinischen Insel haben Forscher, wie tz.de* berichtet, eine rätselhafte Entdeckung gemacht. Dieser Fund war jedoch nichts im Vergleich zu einem Ozeanmonster, das russische Tiefsee-Fischer aus dem arktischen Ozean geangelt haben.

