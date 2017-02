Hamburger Flughafen zeitweise geräumt - Etwa 50 Verletzte

Großeinsatz am Hamburger Flughafen

Hamburg - Nach Austritt eines Reizstoffes sind am Sonntag am Hamburger Flughafen etwa 50 Personen verletzt worden und war zwischenzeitlich gesperrt. Mittlerweile wurde der Flughafen wieder geöffnet.

Der Hamburger Flughafen ist am frühen Sonntagnachmittag wieder geöffnet worden. Hunderte Reisende, die zuvor in der eisigen Kälte vor dem Airport gewartet hatten, strömten wieder in das Terminal 1, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Am Morgen waren durch den Austritt eines zunächst unbekannten Stoffes etwa 50 Menschen verletzt worden. Die Plaza am Airport wurde gesperrt, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. Hunderte Reisende mussten bei eisigen Temperaturen vor dem Flughafen ausharren. Der Flughafen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Später wurde bekannt, dass es sich bei dem Gas vermutlich um Pfefferspray oder einen ähnlichen Stoff gehandelt habe.Man habe eine entsprechende Kartusche gefunden, teilte ein Feuerwehrsprecher in Hamburg mit. Der Stoff habe sich dann über die Klimaanlage im Gebäude verteilt. Man gehe nicht von einem Terroranschlag aus. 68 Menschen seien untersucht worden, neun kamen in Krankenhäuser.

Mehrere Menschen hätten über Atemwegsreizungen geklagt, hieß es bei der Feuerwehr. Die Feuerwehr richtete Behandlungsplätze für die Verletzten ein. Dort sollten Betroffene ärztlich untersucht und anschließend - falls nötig - in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Stoff sei vermutlich durch die Klimaanlage ausgetreten, erklärte der Sprecher. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Die Airport-Plaza enthält die zentrale Sicherheitskontrolle für die Fluggäste mit Kontrollstellen und Gepäckausgabe. Die Plaza schloss die Lücke zwischen den Terminals 1 und 2.

