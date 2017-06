Grenfell-Tower: Brandursache steht jetzt fest.

79 Menschen starben bei dem verheerenden Hochhausbrand in London. Nun steht die Ursache für den Brand im Grenfell-Tower fest.

London - Die britische Polizei teilte mit, dass das Feuer im Grenfell-Tower durch einen defekten Kühlschrank ausgelöst wurde.

Bislang war die Brandursache unklar. Es habe sich nicht um Brandstiftung gehandelt, sagte Fiona McCormack von Scotland Yard vor Reportern am Freitag.

Ermittler haben nach der Feuerkatastrophe vom 14. Juni 2017 fieberhaft nach der Ursache gesucht. Das Feuer im Grenfell Tower breitete sich in kürzester Zeit aus. Das Hochhaus mit 24 Stockwerken brannte lichterloh. Die Dämmplatten an dem Gebäude waren leicht entflammbar, wie Untersuchungen zeigten.

Die Gebäudeverkleidung und die Isolierung hätten unterdessen Sicherheitstests nicht bestanden. Daher erwägen die Ermittler laut Polizei nunmehr unter anderem eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Man sehe sich alle Unternehmen an, die am Bau und an der Sanierung des Grenfell Tower beteiligt gewesen seien, hieß es weiter.

Die offizielle Untersuchung der Brandursache bestätigte damit nun amtlich Vermutungen, die schon seit dem Brand in der Nacht zum Mittwoch vergangener Woche in den britischen Medien kursierten.

Bei dem Brand in dem Sozialbau im Stadtteil Kensington waren in der vergangenen Woche mindestens 79 Menschen ums Leben gekommen. Das Hochhaus war erst vor kurzem renoviert worden.

