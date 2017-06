Horror-Fund in Mexiko: Zerstückelte Leichen im Touristenparadies

Kein Horrorfilm sondern grausame Realität: Mitten in einem idyllischen Ferienort wurden zerstückelte Leichen entdeckt. Möglicherweise sind Drogenkartelle involviert.

Cancún - Grausiger Fund im mexikanischen Touristenparadies Cancún: In Koffern in der Nähe des Strandes sind drei zerstückelte Leichen entdeckt worden. Die Leichenteile seien bei einer Mangrove am Rande der Hotelzone des Ferienortes gefunden worden, sagte ein örtlicher Sicherheitsbeamter am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Die Opfer wurden bislang nicht identifiziert.

Die wilde Verfolgungsjagd der Polizei forderte ein weiteres Opfer

Erst wenige Stunden zuvor hatte es in Cancún eine Schießerei und Verfolgungsjagd mit der Polizei mit einem Toten gegeben. Eine Gruppe Verdächtiger hatte zunächst das Feuer auf die Beamten eröffnet, welche die Verdächtigen festnehmen wollten. Die Polizisten verfolgten die Gruppe anschließend mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt, es fielen Schüsse. Ein Verdächtiger wurde getötet, vier weitere festgenommen. Ob es einen Zusammenhang mit dem Leichenfund gibt, war zunächst unklar.

Der Konkurrenzkampf zwischen ansässigen Drogenkartellen gerät außer Kontrolle

In Cancún hatte es in den vergangenen Monaten eine Zunahme der Gewalt gegeben. Die Behörden machen rivalisierende Drogenkartelle für die Gewalt verantwortlich. Die jüngsten Vorfälle ereigneten sich vor Beginn eines Treffens ausländischer Minister, die in der kommenden Woche zu einem Treffen der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in Cancún erwartet werden.

