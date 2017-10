Horror-Landung in Düsseldorf! „Xavier“ bringt Airbus A380 ins Wanken

Das wäre beinahe schief gegangen! In Düsseldorf hat ein Airbus A380 trotz Sturmtief „Xavier“ die Landung gewagt. Ein Video zeigt die dramatischen Sekunden.

Düsseldorf - Das Sturmtief „Xavier“ über Deutschland hat am Donnerstag mindestens sieben Menschen das Leben gekostet. Die Berliner Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus. Die Hamburger Feuerwehr forderte die Bevölkerung zeitweise auf, wegen des Sturms nicht vor die Tür zu gehen. Tausende Menschen in mehreren Großstädten hatten zeitweise Probleme, von der Arbeit oder der Schule nach Hause zu kommen, weil Busse und Bahnen nicht fuhren.

Auch in der nordrhein-westfälischen Großstadt Düsseldorf sorgte Tief „Xavier“ am Donnerstag für Chaos. Der extrem starke Wind stellte speziell die Piloten bei der Landung am Flughafen vor große Probleme. Ein Video zeigt, wie ein Airbus A380 der Fluggesellschaft Emirates noch in der Luft ins Wanken gerät und anschließend von der Landebahn abzukommen droht. Ein Horror-Szenario eines jeden Passagiers!

Den Piloten gelingt es dennoch, die Kontrolle über die riesige Emirates-Maschine zu behalten und sie abzubremsen. „Planespotter“ Martin Bogdan, der die spektakuläre Landung filmte und das Video auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte, sagte gegenüber der Rheinischen Post: „Ich habe in den letzten Jahren Tausende von Landungen bei starkem Seitenwind auf vielen europäischen Flughäfen gefilmt. Aber diese Landung des Airbus A380 war extrem hart und ungewöhnlich.“

