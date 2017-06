Weltyogatag: Hunderttausende turnen den Sonnengruß

Ein rekordverdächtiger Flashmob

Auch am sagenumwobenen Times Square versammelten sich tausende Menschen, um den Weltyogatag gebührend zu zelebrieren.

Ob am Times Square in New York, am Riesenrad London Eye in der britischen Hauptstadt oder an der Großen Mauer: Menschen aus aller Welt zelebrierten heute den Welt-Yoga-Tag.