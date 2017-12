Mysteriöser Fall: Nacktes Model (18) stürzt nach Party in den Tod

Ivana Smit, ein 18 Jahre altes Model aus den Niederlanden, kam am vergangenen Donnerstag unter mysteriösen Umständen in Kuala Lumpur ums Leben. Unbekleidet wurde ihre Leiche auf dem Balkon eines Hochhauses gefunden.

Kuala Lumpur - Ivana Smit lief als Model bei Fashion Shows von Chanel, stand bei Fotoshootings für Triumph vor der Kamera - ihre Karriere nahm gerade richtig Fahrt auf. Doch am vergangenen Donnerstag kam die 18-jährige Holländerin unter mysteriösen Umständen in Malaysia ums Leben.

Wie die Nachrichtenseite DutchNews online berichtet, wurde die Leiche der 18-Jährigen auf dem Balkon im sechsten Stock eines Hochhauses in Kuala Lumpur gefunden. Das niederländische Model soll zuvor bis 5 Uhr morgens mit einem Pärchen gefeiert haben und einige Stunden später in deren Wohnung im 20. Stock in die Tiefe gestürzt sein.

Das letzte Lebenszeichen von Ivana ist ein Selfie, das sie um 7.25 Uhr an ihren Freund geschickte hatte, heißt es laut DutchNews. Dazu schrieb sie, dass sie mit einem amerikanischen Pärchen nach Hause gegangen sei, nachdem sie gemeinsam gefeiert hätten. Sie sei müde und wolle schlafen, so die Nachricht weiter.

Das Pärchen will von dem Unglück nichts mitbekommen haben. Der Mann habe nach eigenen Angaben gegenüber der Polizei geschlafen, seine Frau habe den vierjährigen Sohn zur Schule gebracht. Ivanas Vater will dagegen von Nachbarn erfahren haben, dass es Schreie und Streit gegeben habe. Er habe außerdem blaue Flecken, die an Fingerabdrücke erinnern, am Hals der Leiche seiner Tochter gesehen.

Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf einen kriminellen Hintergrund. Ihren Angaben zufolge, sei Ivana berauscht gewesen. Bei einem Bluttest wären außerdem Spuren von Ecstasy und Amphetaminen gefunden worden, so die Polizei laut DutchNews weiter. Die Familie hat angesichts vieler offener Fragen aber enorme Zweifel an dieser Darstellung und eine Untersuchung der Todesumstände gefordert. Auch Interpol und die niederländische Botschaft wurden inzwischen von der Familie eingeschaltet.

Auf Ivanas Facebook-Profil drücken Freunde und Fans ihre Trauer aus und bekunden der Familie ihr Beileid. „RIP“ ist in zahlreichen Kommentaren zu lesen. Auch die offizielle Facebook-Seite von Top Model Belgien gedenkt dem Model.

