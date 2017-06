Wer klaut eine 1,2 Tonnen schwere Bronzeplastik?

Die Bronzeplastik wiegt 1,2 Tonnen, doch nun ist das Kunstwerk in Kiel spurlos verschwunden. Die Polizei hat einen Verdacht, aber noch keine Spur.

Wie die Polizei in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins am Dienstag mitteilte, hat das 3,10 Meter hohe Kunstwerk einen Wert von rund 50.000 Euro. Die Bronzeplastik wurde aber schon Ende vergangener Woche gestohlen. Am Montag wurde der Diebstahl erst gemeldet.

Wie konnte die Bronzeplastik plötzlich verschwinden?

Die Plastik stand laut Polizei vor dem Amt für Informationstechnik und war wegen Umbauarbeiten kurzfristig um etwa 50 Meter versetzt worden. Die Beamten vermuten, dass sie mit einem Kran und einem größeren Fahrzeug abtransportiert wurde, und sucht nach Zeugen.

Das Kunstwerk "Große Zwei XXV" wurde den Angaben zufolge 1982 von dem Bildhauer Fritz Koenig gefertigt und stand zunächst am innerdeutschen Grenzübergang Gudow auf dem Mittelstreifen der Autobahn von Hamburg nach Berlin. Im Jahr 1991 fand sie ihren neuen Standort in Kiel.

